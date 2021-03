GP Bahrein F1, Lewis Hamilton: “demos um passo em frente mas temos mais a fazer”

Lewis Hamilton concorda que ainda há muito a fazer para levar o W12 para o seu ‘ponto doce’, mas entende que o carro melhorou face aos testes: “Sem dúvida que sim. Fizemos muito trabalho na última semana e penso que demos um passo em frente. Mas ainda temos mais a fazer.

Temos uma colina para escalar para encurtar a margem para a Red Bull.

Com os novos pneus e menos downforce, o equilíbrio global acabou de se deslocar, e não para onde queríamos. Este fim-de-semana tudo está com melhor aspeto, mas ainda não está perfeito, por isso estamos apenas a trabalhar o máximo que podemos e eu sei que ainda temos trabalho para fazer. Pensámos que Red Bull pudesse ser ainda mais rápida do que foi e sabemos que eles estão a liderar neste momento. A McLaren parece bem e é ótimo vê-los a dar esse passo. Vai ser interessante ver como são as séries longas”, disse Hamilton.