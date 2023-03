GP Bahrein F1, Lando Norris: “Não conseguimos fazer melhor” | AutoSport

A McLaren tem pela frente uma corrida complicada, faltando algum ritmo ao MCL60 e com um pelotão tão compacto, não se sabe muito bem onde podem terminar Lando Norris e Oscar Piastri, que partem dos 11º e 18º lugares da grelha, respetivamente.

“Foi difícil conseguir uma boa volta, fácil de cometer alguns erros aqui e ali”, começou por dizer o Lando Norris depois de terminada a sessão de qualificação. “Não estive confortável para conseguir a volta que precisava, mas ao mesmo tempo estou feliz com o 11º lugar. Foi um bom trabalho da equipa e meu, porque não conseguimos fazer melhor hoje. É uma boa posição para começar amanhã numa pista onde acredito conseguir uma boa corrida. Foi um dia decente”.

As curtas diferenças de todo o pelotão são uma dificuldades acrescida, considera o piloto britânico da McLaren. “Todo o pelotão está mais compacto, ninguém sabia que iriam ser diferenças tão curtas como são, especialmente no meio. Ao mesmo tempo competimos com Williams, Haas – mais do que na época passada – e Alfa Romeo. Há mais equipas com que temos de ter atenção amanhã. Definitivamente, está a ser um fim de semana duro e podemos esperar um domingo difícil, mas ao mesmo tempo, estou ansioso que chegue”, conclui Norris.