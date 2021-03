GP Bahrein F1, Lando Norris: “é bastante óbvio o que vai acontecer amanhã”

Lando Norris não está convencido que a distância que tem para a frente seja ‘verdadeira’. Apesar de ter terminado a segunda sessão a 0.095s do Red Bull de Max Verstappen, o inglês acha que essa margem não é real, pois os seus adversários não tiraram tudo o que podiam dos seus carros: “Parecemos rápidos, mas penso que é bastante óbvio o que vai acontecer amanhã. Vai ser o habitual, quatro carros à nossa frente” começou por dizer Norris, que é de opinião que o segundo pelotão está equilibrado, quando na verdade é bem mais provável a McLaren estar mais perto da frente do que em linha com o segundo pelotão: “Atrás, está tudo muito próximo. Mesmo que hoje estejamos um pouco à frente, penso que é porque mostrámos apenas um pouco mais. De resto, sinto-me bem no carro, o carro está bom em muitas áreas, mas noutras precisamos de melhorar. Se o pudermos melhorar para amanhã, fico feliz”, disse Norris que confessou ainda não ter a confiança que tinha no carro o ano passado “especialmente nas curvas de média e alta velocidade”, disse. Estranho seria se já tivesse toda a confiança num carro que não sendo novo, tem muita coisa nova…