GP Bahrein F1, Lance Stroll: “sinto-me bem por estar a guiar outra vez e agora estou ansioso por amanhã” | AutoSport

apesar do acidente de bicicleta que sofreu recentemente, chegou a pensar-se que Lance Stroll não conseguiria pilotar no arranque do Mundial de f1, mas depois de um fabulosa recuperação, o piloto canadiano, apesar de se manter visivelmente afetado até pela forma como se protege na pilotagem, em determinadas situações, depois de não ter testado, chegou ao Bahrein sentou-se no carro, levou-o à Q3 e assegurou o oitavo lugar da grelha para a corrida de amanhã. Uma recuperação fantástica, e um prémio merecido pelo esforço que tem tido. “Sim, estou a sentir-me bem, estou um pouco rígido, mas no geral senti-me bem no carro. Agradeço a todos os que me ajudaram nesta semana e meia depois do meu acidente de bicicleta, há três ou quatro dias não podia mexer ambas as mãos, até ao domingo passado não imaginava poder estar aqui, agora mas fui melhorando a cada dia, e agora no carro, estou cada vez mais confiante, a cada volta que passava no carro.

Ainda estou muito afetado, o meu corpo ainda se está a habituar com tudo o que se passou nesta última semana. Só na terça ou na quarta começámos a pensar que talvez fosse possível guiar o carro, tenho andado à procura de melhorar a cada volta que passa, é tudo novo para mim, mas sinto-me bem por estar a guiar outra vez e agora estou ansioso por amanhã. Estou muito contente com o carro, os rapazes fizeram um trabalho incrível, o nosso ritmo de corrida parece ser bom por isso amanhã devemos estar fortes…”, disse.