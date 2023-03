GP Bahrein F1: Lance Stroll prova a competitividade do AMR23 | AutoSport

Sabemos que foi Fernando Alonso que fechou o segundo treino livre do Grande Prémio do Bahrein com o tempo mais rápido, tendo também sido o piloto da Aston Martin com o melhor registo no treino anterior. No entanto, ficou bem provado o quão bem nasceu o AMR23 quando Lance Stroll, que perdeu a preparação da temporada por lesão e parte do treino livre 1 com um problema no sistema de ignição do carro de fácil resolução, se senta ao volante do monolugar e assina o sexto tempo mais rápido da segunda sessão.

1:31.450s foi o tempo mais rápido alcançado por Stroll, ficando a 0.543s do registo do seu companheiro de equipa, ficando à frente dos dois Mercedes, dos dois McLaren e até de Carlos Sainz da Ferrari, apesar deste ter sido um mau treino do piloto espanhol e da sua equipa ter de alterar bastante a configuração do SF-23.

As dificuldades físicas de Stroll foram visíveis e o próprio explicou ao seu engenheiro de corrida que não podia ter uma melhor trajetória na curva 2 por estar limitado pela lesão recente. Vimos uma imagem do piloto canadiano virar o volante quase só com uma mão, parecendo ter dificuldades para o fazer com a direita. O seu maior foco foi acumular voltas e por isso saiu cedo para a pista, para tentar recuperar alguma coisa do que perdeu na semana passada, mas a aparente facilidade com que alcançou o seu melhor registo na sessão, comprova a boa performance do seu monolugar e do que podemos esperar para amanhã.

Em corrida, o piloto pode ressentir-se da lesão recente, após voltas e voltas ao traçado de Sakhir, mas a Aston Martin parece estar numa boa posição para alcançar um bom resultado na primeira prova do ano, liderando o chamado ‘segundo pelotão’ e possivelmente podendo aproveitar algumas dificuldades da Ferrari e Mercedes. Um pódio não será descabido, talvez não com Lance Stroll, mas com #14 de Fernando Alonso.