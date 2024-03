GP Bahrein F1, Lance Stroll: “foi uma boa recuperação, mas temos trabalho a fazer” | AutoSport

Lance Stroll terminou em 10º atrás de Fernando Alonso contribuindo para que a Aston Martin fosse a quinta equipa a terminar com dois pilotos no top 10. Depois de Nico Hulkenberg ter acertado na traseira do seu monolugar na primeira curva, o canadiano fez um pião, caiu para último, mas depois fez uma boa recuperação que o levou ao top 10: “Sim, foi uma boa recuperação, depois de um bom começo. Ganhei algumas posições, mas depois do toque fiquei bem para trás e voltei a subir até ao 10º lugar, o que foi muito satisfatório. Pela forma como o carro está, foi bom. Agora, para as próximas corridas, acho que temos algum trabalho a fazer, terminamos em nono e 10º por isso, as equipas à nossa frente são um pouco mais rápidas”, disse Stroll.

FOTO MPSA/Phillipe Nanchino