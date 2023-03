GP Bahrein F1: Horner considera “vital” começarem bem por causa dos efeitos da sanção da FIA | AutoSport

Christian Horner desvalorizou a sugestão feita por George Russell, que afirmou que a Red Bull deve “ganhar todas as corridas deste ano”, mas explicou que é importante começar muito forte porque durante a temporada os adversários vão trazer melhorias para os seus carros, enquanto a sua equipa terá limitações no desenvolvimento devido à sanção da FIA na sequência da infração ao limite orçamental de 2021.

“Vinte e três corridas é uma maratona”, disse Horner. “Trata-se de ser consistente durante a temporada. Hoje foi um grande começo. Esperamos que os nossos rivais estejam mais fortes nas futuras corridas”.

Sobre a influência de ter menos tempo disponível em túnel de vento, Horner explicou que “é realmente positivo para nós não estarmos a lidar com uma questão fundamental que absorve esse recurso e tempo. Por isso, era vital para nós, para sermos capazes de lidar com essa sanção, ter um ponto de partida sólido”. O responsável da Red Bull lembrou que a sanção da FIA tem efeito “durante um período de 12 meses, porque não é apenas o carro deste ano, é o carro do próximo ano”.

Horner admitiu ainda que a equipa se concentrou mais na corrida do que na qualificação, apesar da pole position de Max Verstappen no sábado. “Concentrámo-nos provavelmente um pouco mais na corrida do que na qualificação, e tiramos os dividendos […]. Foi um Grande Prémio bem executado, e depois do ano passado quando começamos com zero pontos, ter 43 na tabela, parece-me uma boa resposta”.