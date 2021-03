GP Bahrein F1: Honda já tem um motor para se bater com a Mercedes

Já ficou muito para trás a saga do ‘GP2 engine’, que deve ter feito corar de vergonha os engenheiros japoneses da Honda. Japoneses que são um povo extraordinário, humilde quando tem de o ser. Meteram a ‘cabeça no chão’ e mãos ao trabalho. Demorou, é verdade, mas chegados a 2021, a Mercedes tem um motor que começa a ter dificuldades em acompanhar a Honda. Nem a Ferrari e a Renault o conseguiram até aqui.

Na recuperação e distribuição de energia, por exemplo, a Honda já está à frente. Pelo menos para já. O circuito de Sakhir é sensível à potência, e Max Verstappen não se fez rogado face aos Mercedes. Pela primeira vez, fez jogo igual com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e o resultado está à vista. Bateu o campeão em título por quatro décimos de segundo.

É verdade que a Red Bull desde cedo nos testes mostrou ter um monolugar equilibrado, e a Mercedes ainda luta um pouco com o W12, mas as diferenças não são grandes, pelo que, como se viu Hamilton lutou até ao fim pela pole.

Segundo a Honda, a eficiência mecânica do motor de combustão e a eficácia global da unidade de potência, foram ambas melhoradas. Os resultados estão à vista.

Finalmente parece haver condições para desafiar os Mercedes, como a Ferrari já fez no passado…

Vamos ver o que acontece, pois uma qualificação é muito pouco para tirar conclusões…