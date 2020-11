GP Bahrein F1, Hamilton: “Acidente serve para relembrar os perigos…”

Lewis Hamilton venceu um Grande Prémio do Bahrein muito atribulado. O piloto já campeão do mundo ficou na frente de Max Verstappen e Alex Albon, que graças aos problemas de motor de Sergio Pérez herdou a terceira posição.

Para Hamilton, este circuito “é fisicamente muito exigente. A paragem de cerca de uma hora [devido ao acidente de Romain Grosjean] foi complicada. Depois tive de estar sempre a fundo. Felizmente consegui ter sempre resposta para ele [Max Verstappen]”.

“A equipa fez um excelente trabalho na estratégia e ainda bem que conseguimos mais um bom resultado”, afirmou Hamilton no final da corrida.

Quanto ao acidente de Grosjean, Hamilton explicou: “Foi algo chocante de se ver. Quando entramos no carro sabemos do risco. Foi horrível. Não sei quantos Gs houve no embate, mas o halo fez o seu trabalho. É uma lembrança de que este desporto é perigoso. A FIA e a Fórmula 1 têm feito um grande trabalho ao longo dos anos”.