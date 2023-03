GP Bahrein F1, George Russell: “Red Bull está numa liga à parte” | AutoSport

George Russell está pouco convencido que a Mercedes possa lutar pela vitória no Grande Prémio de abertura da temporada de 2023 da Fórmula 1 no Bahrein. Aliás, os responsáveis e o próprio piloto britânico já tinham admitido que deveria ser difícil alcançar triunfos antes da primeira grande atualização no W14. Por isso, e após os sinais dados nos testes da semana passada, Russell considera que a Red Bull tem a vida mais facilitada no início da época, esperando que a sua equipa possa estar na discussão pelo segundo lugar no Bahrein, juntamente com Ferrari e Aston Martin.

“Provavelmente não foram os três dias mais tranquilos que poderíamos ter esperado”, afirmou Russell na conferência de imprensa de antevisão do GP do Bahrein. “Voltei ao Reino Unido para o simulador e o que aprendemos, as descobertas que encontrámos, penso que nos vão colocar em melhor posição para este fim de semana. Mas penso que é definitivamente justo dizer que a Red Bull está numa própria à parte neste fim-de-semana. Penso que seria bom se estivéssemos na luta pelo segundo lugar, provavelmente entre Ferrari e Aston Martin”.

George Russell é da opinião que mesmo o que acontecer no traçado de Sakhir pode não dar a melhor imagem de como estão realmente as equipas, explicando que “é importante lembrar que todos nós tentamos desenhar um carro que seja mais rápido durante a época de 23 corridas e o Bahrein é um pouco mais atípico. Por isso, não creio que a imagem deste fim de semana seja o que vai acontecer durante toda a temporada”. O piloto referiu ainda que acredita seriamente que a equipa seja capaz de alcançar mais triunfos em corrida do que em 2022, afirmando que se com um carro tão difícil quanto o W13 conseguiram melhorar e vencer em Interlagos, com a versão melhorada do W14 podem alcançar muito mais.