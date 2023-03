GP Bahrein F1, George Russell: Red Bull deve “ganhar todas as corridas deste ano” | AutoSport

George Russell fez uma previsão negra em relação à competitividade para o resto da época tendo em conta o que viu na corrida inaugural de 2023. O piloto da Mercedes, que terminou no sétimo lugar da classificação, é da opinião que não haverá concorrência para o nível da Red Bull e que esta temporada deverá ser um “passeio” da equipa austríaca.

“Red Bull tem este campeonato alinhavado”, disse Russell após a corrida. “Não creio que alguém vá lutar com eles este ano. Devem ganhar todas as corridas deste ano, é a minha aposta”. Russell acrescentou que os carros da Red Bull “podem não estar sempre na pole, porque sabemos que a Ferrari é muito competitiva na qualificação, mas quando se trata de ritmo de corrida, estão numa posição muito forte”.

A verdade é que a Red Bull esteve num outro patamar no Bahrein, mas em pistas diferentes pode a Ferrari fazer a diferença. No entanto, a Mercedes está mesmo muito longe destas equipas e da Aston Martin, pelo menos do que vimos fazer no traçado de Sakhir. Veremos como se comportam na próxima ronda na Arábia Saudita.

Foto: Sam Bloxham/Mercedes