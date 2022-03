GP Bahrein F1, George Russell: “É totalmente visível quais são as nossas limitações” | AutoSport

Na sua estreia pela Mercedes, George Russell não conseguiu melhor do que ser nono na grelha, quatro posições atrás de Lewis Hamilton que foi apenas quinto. É preciso recuar muito no tempo para ver outro resultado semelhante a este da Mercedes, em condições normais numa qualificação. Para George Russell: “É totalmente visível quais são as nossas limitações, o carro anda a saltitar pela pista toda, não o conseguimos agarrar à pista, não vejo razões para que não consigamos resolver o problema, mas de momento ainda não o conseguimos. Temos de descobrir a bala dourada….”, disse.