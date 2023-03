GP Bahrein F1, Frédéric Vasseur: “temos de começar deste ponto para melhorar as coisas” | AutoSport

A Ferrari perdeu a hipótese de conquistar um pódio na corrida inaugural da temporada de Fórmula 1, não apenas uma vez, mas duas. Depois de não comprovarem que o SF-23 não tem o ritmo em corrida do RB19, os italianos tentaram alcançar pelo menos o terceiro lugar, mas uma falha no carro de Charles Leclerc e a perda da posição de Carlos Sainz para Fernando Alonso não permitiu a conquista da posição no último degrau do pódio.

Frédéric Vasseur avançou depois da corrida que o problema no carro de Lelclerc foi ao nível da unidade motriz. “Tivemos um problema no motor e temos de investigar realmente o que aconteceu. Não foi no motor mesmo, foi uma peça acessória”, explicou o responsável da Ferrari.

Vasseur salientou que este fim de semana “em ritmo de uma volta fomos capazes de fazer o mesmo da Red Bull, mas não foi o caso em corrida. Se nada tivesse acontecido ao Charles, teria sido terceiro. Mas não há ‘ses’”, acrescentando que a equipa tem de considerar esta corrida “como a real imagem da ordem da classificação e temos de começar deste ponto para melhorar as coisas”.

No outro carro da Ferrari, Carlos Sainz afirmou via rádio, antes da discussão da posição com Fernando Alonso, que tinha de gerir os pneus, mas Vasseur admitiu que a diferença de ritmo se deveu ao facto do Aston Martin ser mais rápido do que o Ferrari, “mas não me quero focar nisso. Quero que no global o carro melhore e temos de melhorar o motor em termos de fiabilidade e consistência e não é apenas por causa desta corrida”.