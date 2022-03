GP Bahrein F1: Ferrari é ameaça à Red Bull | AutoSport

A Ferrari está mais perto em ritmo de qualificação do que em corrida, da Red Bull, e depois de uma pré-época bem conseguida, ‘cheia de boa fiabilidade e bom desempenho, chegou agora o momento das equipas mostrarem o seu ‘jogo’ e o que se conclui para já é que a Scuderia está de volta aos lugares da frente. Se vai já este fim de semana lutar pelo triunfo, não podemos dar certezas, mas tudo indica que sim, embora os números digam que a Red Bull está melhor. Seja como for, a Red Bull é uma clara ameaça à Read Bull.

Nos treinos livres de ontem, sexta-feira, a Scuderia colocou ambos os carros nos três primeiros, tanto no 1º treino como no 2º. Charles Leclerc e Carlos Sainz mostram-se felizes, para já: O F1-75 é um carro rápido. Ao longo de uma volta, está pouco mais de 0,18s atrás da Red Bull, mas isso aumenta um pouco em ritmo de corrida. Em ambas as métricas, são um claro segundo, à frente do próximo melhor Mercedes. Leclerc e Sainz parecem estar rápidos, Sergio Perez está um pouco longe do seu companheiro de equipa na Red Bull, Max Verstappen, pelo que há uma boa possibilidade da Ferrari conseguir colocar dois pilotos no pódio este fim-de-semana.