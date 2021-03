GP Bahrein F1, Fernando Alonso: “vai ser uma época muito interessante”

Fernando Alonso abandonou a meio da corrida com problemas nos travões do seu Alpine A521/Renault. Até ali, fez uma boa corrida. Ganhou duas posições nas primeiras voltas, subindo de nono para sétimo, quando os pneus começaram a ceder. Rodava junto dos McLaren na primeira fase da corrida antes de perder ritmo com pneus médios, e cair na classificação.

Mesmo quando meteu pneus novos já não conseguiu recuperar para melhor do que nono lugar, a posição em que partiu: “tivemos azar, detritos entrar dentro do duto dos travões e fiquei sem eles. Até aí a corrida foi divertida, a partida, as primeiras voltas, algumas boas batalhas com os meus antigos colegas, gostei. Mas claro, fiquei desapontado com este abandono, pois gostava de ter visto a bandeira de xadrez. De resto o meio do pelotão está muito equilibrado, há vários pilotos numa questão de décimos, temos que procurar a perfeição, hoje em dia pequenos erros custam logo muitas posições, em qualificação e corrida. Penso que vai ser uma época muito interessante”