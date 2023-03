GP Bahrein F1: Fernando Alonso satisfeito depois de ser o mais rápido no treino | AutoSport

Fernando Alonso parece ser o único piloto capaz de acompanhar os pilotos da Red Bull nesta fase, comprovando-o com o facto de ter terminado o treino livre 2 com o tempo mais rápido ao fim dos 60 minutos. O piloto espanhol está satisfeito com o comportamento do AMR23, um monolugar que nasceu muito bem.

“Obviamente, é bom de se conduzir”, disse Alonso sobre o seu novo carro. “Vou mentir se disser que não me sinto bem, mas tudo é relativo ao que as outras equipas estão a fazer. Podemos estar muito bem num carro e talvez existam três ou quatro carros mais rápidos e depois já não nos sentimos assim tão bem. Portanto, vejamos onde estamos”.

O piloto espanhol explicou que, apesar da boa performance nos testes de pré-temporada e nos treinos, a Aston Martin só saberá com certeza onde está entre os adversários depois de mais algumas corridas, “talvez as três primeiras corridas em circuitos muito diferentes”. Alonso admitiu que o equilíbrio do carro ainda não é perfeito no Bahrein, mas que “a equipa tem de mudar algumas coisas. Estamos no processo de tentar reforçar cada área da equipa. Tenho filosofias diferentes do meu passado. Temos Stoffel [Vandoorne] também com alguns antecedentes diferentes. Assim, tentamos organizar tudo e ser a equipa mais forte possível”.

O piloto espanhol terminou a dizer que Lawrence Stroll tem a sua visão para o que quer da Aston Martin e é difícil isso não acontecer, ou seja, se quer vencer dará todos os meios para que isso seja alcançado. Como tal, para Alonso “é uma questão de tempo para que a Aston Martin possa desafiar as equipas de topo. Estamos num processo muito interessante com um carro completamente novo, um novo departamento técnico e muitas coisas que estamos a aprender, mas penso que há ainda um longo caminho a percorrer”.