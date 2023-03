GP Bahrein F1: Fernando Alonso de olho no pódio | AutoSport

Fernando Alonso terminou a sessão de qualificação atrás dos dois pilotos da Red Bull e Ferrari, apesar de ter dado boas indicações durante os treinos em simulação de qualificação e ter acabado na liderança da tabela de tempos nos treinos livres 2 e 3. No entanto, a Ferrari revela até agora um melhor ritmo de qualificação do que em corrida, o que dá algumas esperanças a Alonso em conquistar o pódio na primeira corrida pela nova equipa.

“Vamos ver. Estou a rir porque um pódio na primeira corrida… é bom demais para ser verdade”, disse Alonso ao Motorsport.com sobre as suas hipóteses de conquistar um lugar entre os três primeiros classificados. “Mas com certeza, o que vimos até agora no nosso carro, e também historicamente, a Aston Martin tem uma gestão de pneus muito boa. Portanto, sim, se tivermos uma oportunidade com certeza, aproveitamo-la”.

O piloto espanhol adiantou ainda que a previsão da equipa durante os treinos era terminarem entre os cinco primeiros, “e depois, em qualificação, a nossa expectativa era de ficar a cerca de meio segundo da Red Bull, por isso acertamos”.

Insistindo que quer ver como o AMR23 se comporta noutras pistas diferentes do Bahrein, Alonso salientou que o alcançado até agora pela Aston Martin é incrível, “porque pensamos que as três primeiras equipas seriam intocáveis este ano com a vantagem que tinham no ano passado, e que talvez conseguíssemos liderar o meio do pelotão, mas agora começamos em quinto e talvez lutemos com os Ferrari pelo pódio”. “Vamos continuar a trabalhar, manter os pés no chão e executar a corrida da melhor forma possível. Sem erros. Bom arranque, boas paragens. E vamos ver onde estamos. Mas até agora, estamos a viver o nosso sonho”, concluiu o piloto asturiano.