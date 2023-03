GP Bahrein F1, Esteban Ocon: “Impressionante como hoje não foi o meu dia” | AutoSport

Tudo correu mal a Esteban Ocon. Ainda antes do início da corrida já estava a colecionar erros. As coisas começaram a correr mal para o piloto no carro #31 ainda na grelha de partida, quando parou o Alpine A523 fora de sítio e foi penalizado em cinco segundos, tendo-lhe sido ainda acrescentados mais 5 segundos a esse tempo por não ter cumprido bem a penalização e, ainda para mais, o francês foi novamente penalizado por exceder o limite de velocidade no pitlane e desistiu por fim da corrida.

“Impressionante como hoje não foi o meu dia”, começou por dizer o piloto francês após a corrida. “Normalmente sou bom nos pormenores operacionais – pitstop, parar no sítio certo da grelha – e são coisas que me esforço bastante. Tudo correu mal hoje, nunca correu desta forma no passado. Nunca. Estou surpreendido por ter acontecido, mas vamos analisar tudo e regressar mais forte”.

Ocon salientou que estaria na luta pelos pontos não fossem os erros cometidos, apesar de ter perdido cedo o lugar que trazia da qualificação. “Estávamos no caminho de poder somar pontos e perdemos essa oportunidade, é duro”.