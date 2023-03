GP Bahrein F1, Esteban Ocon: “foi o máximo a que poderíamos almejar” | AutoSport

Há um ano a Alpine foi oitava e 11º, este ano as coisas pioraram um pouco num carro, Esteban Ocon foi nono, mas Pierre Gasly foi eliminado na Q1, e fez mesmo o pior tempo da sessão. Quanto a Ocon, admite que há muito trabalho para fazer, mas está confiante que o carro está melhor em corrida: “Penso que foi o máximo a que poderíamos almejar, tiramos tudo do carro que temos neste momento, especialmente na volta da Q2 mas há coisas a que temos de olhar, o feeling do carro esteve hoje no seu melhor, a equipa fez um bom trabalho a melhorar o que temos nas mãos, mas há mais que precisamos de alcançar. Temos de ver se é aerodinâmico, ou há outras coisas, senti que o carro estava bem equilibrado para a pista, vamos ver o que podemos tirar do carro amanhã, o carro anda bem com o depósito cheio, vai ser um longa corrida, o nosso ritmo de corrida parece bom, mas a corrida é longa, vamos ver o que conseguimos fazer”, disse.