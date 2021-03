GP Bahrein F1, Esteban Ocon: “Bandeiras amarelas custaram-me meio segundo”

Esteban Ocon diz que perdeu meio segundo com as bandeiras amarelas, depois das apanhar durante a Q1, acabando por ser eliminado. Vai partir apenas da 16ª posição para o Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrein: “Foi por causa das bandeiras amarelas, perdemos ali cerca de meio segundo, foi má sorte. Tinha ritmo para bastante mais as coisas correram bem nos treinos livres, o carro estava sólido para a qualificação, mas tive este azar com aquelas bandeiras amarelas e tive que respeitar as regras e levantar o pé, não foi bom suceder naquela altura. Foi pena”, disse Esteban Ocon que começa o ano a arrancar da 16ª posição enquanto Fernando Alonso mostrou que o carro tem ritmo para o top 10.