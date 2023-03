GP Bahrein F1: Estará o MCL60 melhor do que nos testes de pré-temporada? | AutoSport

A McLaren foi uma das desilusões dos testes de pré-temporada de Fórmula 1, apesar dos dados que são públicos durante os três dias de trabalho de preparação terem de ser visto com algum ceticismo, porque o ‘jogo’ é muito bem escondido. No entanto, a opinião generalizada, até pelos responsáveis da equipa de Woking, era que a McLaren entrava com o pé esquerdo na época e mesmo Alexander Albon dava como adversários diretos da Williams os monolugares da AlphaTauri e os MCL60.

No treino livre 2, com condições semelhantes ao que os pilotos vão encontrar na sessão de qualificação e na corrida, Lando Norris alcançou o nono tempo mais rápido da sessão, mas ainda mais importante, mostrou um bom ritmo em simulação de corrida. Melhor do que o ritmo da Alpine, Alfa Romeo, Williams e AlphaTauri, e perto do que foi capaz de evidenciar a Haas, ficando a cerca de 1.02s do ritmo da Red Bull. Tendo em conta os dados dos treinos realizados até agora, não dará para lutar pelo tão esperado quarto posto dos construtores, mas progrediram.

Lando Norris confirmou, depois do segundo treino, que o carro está mais performante do que nos testes da semana passada. “Acho que viemos para aqui com muitas lições aprendidas, por isso, colocamos tudo o que sabemos de melhor no carro, configuramos da melhor maneira”, afirmou o piloto. “Definitivamente, senti melhorias no carro desde o teste até agora, o que é um bom sinal. Demos alguns passos em frente e, sem dúvida, avançamos na direção certa”.

A McLaren ainda tem muito trabalho pela frente se quiser voltar a lutar pelo quarto posto da classificação mundial, mas o piloto britânico acredita que o MCL60 “deverá ajudar-nos a ter um bom fim-de-semana em termos de qualificação e também em corrida”.