GP BAHREIN F1: Erro de Valtteri Bottas na Q1 pode ter-lhe custado pole

Um erro na Q1 GP do Bahrein pode ter custado a Valtteri Bottas a hipótese de lutar com Max Verstappen e Lewis Hamilton pela pole position. Quem o atesta é o próprio piloto, que em entrevista após a sessão afirmou que uma volta muito pobre na Q1 o obrigou a voltar a sair com o Mercedes para a pista e colocar um novo jogo de pneus macios, tendo apenas um jogo de pneus novos na Q3 e não conseguindo lutar de igual para igual com os adversários.

O finlandês tem tido um fim de semana esforçado e lembrou que até agora nada tem sido fácil com o novo monolugar: “Os treinos livres desta manhã não foram fáceis. Tivemos muitos problemas com o equilíbrio do carro e não nos sentimos confortáveis. Tinha esperança que talvez na sessão da noite fosse melhor. Foi um pouco melhor, mas na Q1 saí para uma segunda volta com os pneus macios, o que significava que desperdiçamos um conjunto de pneus. Assim, no Q3 só tinha um conjunto de pneus novos e era complicado competir contra Max e Lewis com apenas um conjunto”.

Mesmo não estando contente com o terceiro posto na grelha para a corrida de amanhã, Bottas deixou bem vincado que a sua equipa parte com uma vantagem tática em relação à Red Bull, já que conseguiu colocar os seus dois piloto na frente da grelha, enquanto Sérgio Perez, colega de Verstappen, se qualificou apenas em 11º.

“Claro que temos dois carros na frente contra o Max, por isso tenho a certeza que podemos cooperar e fazer algo de bom”, acrescentou Bottas.