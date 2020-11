GP Bahrein F1: Despiste seguido de fogo assustou…

Na primeira volta do Grande Prémio do Bahrein, contato entre um AlphaTauri e um Haas, deu aso a um grande acidente, onde o Haas de Romain Grosjean acabou na parede, com o VF-20 a pegar fogo imediatamente. Felizmente, Romain Grosjean está fora do seu carro, sentado no carro médico. Todos os pilotos regressaram ao pitlane.