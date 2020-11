GP Bahrein F1, Daniel Ricciardo: “Quero terminar a época da melhor maneira”

Daniel Ricciardo vai para a McLaren em 2021, mas o piloto australiano quer acabar o seu tempo na Renault com bons resultados no Bahrein e também em Abu Dhabi.

Depois de um Grande Prémio da Turquia menos bom, Ricciardo afirmou à f1.com: “Gostei muito desta temporada. Há pouco estava a ver o meu onboard de 2019 aqui [Bahrein]. Consegui ver algumas tendências que tinha e alguma falta de confiança em certas áreas da pista. Já não sou o mesmo piloto que era há 18 meses e estou mais confortável com a equipa e com o carro”.

“Temos tido um bom ano, mas ainda faltam três corridas e quero terminar a temporada da melhor maneira. É sempre difícil deixar uma equipa onde formei várias relações. Vai ser um pouco difícil, mas este ano solidificou o que eu quero tirar deste capítulo da minha carreira com a Renault”, afirmou Ricciardo.

No Campeonato de Construtores, a Renault continua a batalhar pela terceira posição com a Racing Point, McLaren e Ferrari. Para Ricciardo: “Está tudo muito renhido com a Racing Point e a McLaren, sendo que a Ferrari também já se juntou. Quero sair bem nesta batalha, porque quero deixar tudo aqui e sair feliz”, finalizou o piloto da Renault.