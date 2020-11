GP Bahrein F1: Corrida interrompida. Recomeço às 15h35 (atualizado)

Depois do acidente violento de Romain Grosjean começam agora as reparações nas barreiras de segurança do circuito do Bahrein. Michael Masi já foi ao local e ao que parece as barreiras afetadas pelo impacto vão ser substituídas. A direção de corrida já disse que a corrida deve ser atrasada em pelo menos 45 minutos.









Atualização 14h45

Quanto a Romain Grosjean, de acordo com a Haas, o piloto francês tem algumas queimaduras e seguiu para o hospital para mais exames.

UPDATE: Romain has some minor burns on his hands and ankles but otherwise he is ok. He is with the doctors just now.#HaasF1 #BahrainGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

UPDATE: As a precaution and for further medical evaluation Romain will be transported to hospital.#HaasF1 #BahrainGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

Atualização 14h59

Os trabalhos continuam a ser efetuados na pista do Bahrein.

Atualização 15h06

Os marshalls em pista carregaram agora o que resta do Haas VF-20 de Romain Grosjean. O resto do pelotão continua no pitlane à espera do reinício da corrida.









Atualizado 15h24

A direção de corrida já deu uma hora para o recomeço da corrida. Assim, o recomeço está marcado para as 18h35 locais, 15h35 hora de Portugal Continental

(Em atualização)