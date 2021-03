GP Bahrein F1: Conceito da Mercedes ‘prejudicado’ pelas novas regras

Toto Wolff revelou que o conceito de low-rake da Mercedes foi mais afetado pelas novas regras aerodinâmicas do que o conceito da Red Bull, que como se sabe é high rake.

A Mercedes analisou os problemas que sofreu nos testes pré-época, e concluiu que os novos pneus Pirelli, mais duros, aliados às mudanças aerodinâmicas, prejudicaram o desempenho dos seus carros: “a nossa análise mostra que o conceito high-rake perdeu menos e agora não há nada a fazer, não é fisicamente possível. Não podemos ajustar as nossas suspensões da forma como a Red Bull o faz, e por isso precisamos de trabalhar com o que temos disponível” disse Toto Wolff admitindo que a Mercedes tem que trabalhar para tornar o carro mais previsível para os seus pilotos, facilitando-lhes a vida.

Como pode ver na foto, a inclinação para a frente do Red Bull é um pouco mais do que o Mercedes…