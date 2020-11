GP Bahrein F1, Charles Leclerc: “Tenho subviragem e sobreviragem…”

Charles Leclerc conquistou o seu primeiro pódio em 2019 no Grande Prémio do Bahrein. Em 2020, este Grande Prémio é dos últimos da temporada e a Ferrari encontra-se a lutar pela terceira posição do Campeonato de Construtores. No final do primeiro dia, o monegasco não estava satisfeito com o balanço do seu SF1000.

Ao f1.com, Leclerc afirmou: “Foi um dia difícil. Esperava mais porque esta costuma ser uma boa pista para a equipa, mas estamos com algumas dificuldades”.

“Em geral, os primeiros dias costumam ser difíceis, mas a equipa consegue arranjar os problemas durante a noite, por isso espero que seja melhor no sábado”, afirmou Leclerc.

“Basicamente estamos com problemas de balanço no carro. Está difícil nas curvas, com subviragem e sobreviragem. Acabei por fazer muitos erros, o que não ajudou à minha pilotagem”, explicou o piloto da Ferrari.