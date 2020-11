GP Bahrein F1, Charles Leclerc: “Pelo menos temos escolha livre de pneus…”

Charles Leclerc qualificou-se na 12º posição para o Grande Prémio do Bahrein. O piloto da Ferrari admitiu estar desapontado com o resultado da equipa na qualificação do Grande Prémio do Bahrein.

À f1.com, Leclerc explicou: “Tem sido um fim de semana difícil para mim. Tenho tido problemas com o carro desde o TL1 e nunca melhorou. Talvez na Q1, mas depois na Q2 voltei a ter dificuldades com os pneus médios”.

“Estou desapontado, 11º e 12º não era onde queríamos estar, mas ao menos somos livres de escolher os pneus para o arranque”, finalizou Leclerc.