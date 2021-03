GP Bahrein F1, Charles Leclerc “não esperava ser tão competitivo”

Charles Leclerc mostrou-se satisfeito com o ritmo da Ferrari durante os treinos de sexta-feira. A Ferrari tentar recuperar duma má temporada 2020, e para já os sinais são positivos, embora ninguém espera, para já que a equipa esteja perto da Red Bull e da Mercedes: “foi um primeiro dia positivo, talvez não esperássemos ser tão competitivos mesmo que ainda seja muito cedo. O TL1 foi positivo do meu lado, o TL2 um pouco menos. Tenho estado a lutar um pouco com o carro aqui e ali e não consegui concluir uma boa volta. Em termos gerais há ainda muito trabalho, mas sinto muita motivação na equipa pois já sentimos as melhorias que foram feitas desde o ano passado. Amanhã (hoje) será o dia em que saberemos exactamente onde estamos em comparação com os outros”.