GP Bahrein F1, Charles Leclerc: “Estou contente, não esperávamos estar aqui”

Charles Leclerc terminou a primeira qualificação do ano no quarto lugar, mostrando-se bastante aliviado. O monegasco já tinha dito que o seu novo Ferrari melhorou muito em comparação com o carro do ano passado, pelo que os sorrisos voltaram: “Vamos esperar pelo ritmo de corrida, mas o carro já pareceu prometedor ontem, nos treinos livres. Esta posição na qualificação surpreende-nos, não esperávamos estar aqui, mas sei que temos de manter os pés no chão é apenas a primeira qualificação do ano. Penso que temos de estar satisfeitos como equipa, basta ver que o ano passado estávamos a lutar para entrar na Q2, portanto ser quarto na grelha sabe mesmo bem, De momento parece claramente que conseguimos dar um bom passo em frente”, disse Leclerc, que no entanto ainda fez uma autocrítica: “Fiz a diferença no primeiro sector, mas nos outros dois sofri um pouco. No entanto mantive mais ou menos os mesmos parciais e no final fiquei muito contente com o meu desempenho”.