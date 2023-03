GP Bahrein F1, Charles Leclerc: “estamos mais perto do que pensávamos” | AutoSport

Charles Leclerc terminou a sessão de qualificação do Grande Prémio do Bahrein fora do SF-23, sem ter tentado uma última vez a conquista do melhor tempo, tendo preferido salvar um novo conjunto de pneus macios para iniciar a corrida, mas ainda assim foi suficiente para o terceiro lugar da grelha de partida, 0.292s de diferença para o tempo de Max Verstappen, o primeiro polesitter da época.

“Estivemos na luta pela pole, o que foi uma boa surpresa para ser honesto”, começou por dizer o piloto da Ferrari. “Não pensei que fosse possível depois dos testes e dos treinos livres, onde foi difícil encontrar o ritmo para as voltas de simulação de qualificação”. Apesar de ter sido um bom resultado para a Ferrari, que conseguiu fechar a segunda fila da grelha de partida, Leclerc sublinhou que “em ritmo de corrida parece que estamos um passo atrás da Red Bull”. O monegasco reforçou que as “diferenças foram muito curtas. A Aston Martin estava perto, a Mercedes também foi muito rápida a certa altura da qualificação e nós estamos mais perto do que pensávamos, o que nos dá bons indícios para o futuro e torna a F1 mais excitante”.

Para a corrida, o terceiro piloto mais rápido na sessão de qualificação deixou o aviso que “em corrida estamos mais atrás do que agora [qualificação], ter pneus novos ajuda-nos, mas não sei se a situação muda muito com isso”.