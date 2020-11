GP Bahrein F1, Carlos Sainz: “Não me interessa se o carro é mais lento. O piloto tem de estar seguro”

Carlos Sainz começou o Grande Prémio da 15º posição da grelha de partida ganhou dez posições ao longo da corrida para terminar na quinta posição final. Com o quarto lugar de Lando Norris e a Racing Point a não pontuar, a McLaren passa assim para a terceira posição no Campeonato de Construtores.

No final, Sainz disse que: “Primeiro, estou feliz e aliviado por ver o Romain. Isto é mais um exemplo de que os pilotos estão sempre expostos e quando entramos em pista tudo pode acontecer. Isto também mostra que ainda existem acidentes estranhos na Fórmula 1 e que não interessa se o carro é mais pesado, mais protegido, que faça mais três décimos…o importante é que os pilotos consigam sair vivos e a andar!”.

“Poderia ter ficado em sexto, mas, mesmo assim, depois de sair em 15º e chegar aos cinco primeiros, novamente, só mostra que estou contente com o carro. Conseguimos fazer com que o pneu macio durasse mais do que o médio e ao mesmo tempo ultrapassar”, finalizou o piloto da McLaren.