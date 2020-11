GP Bahrein F1: Travões ‘tramam’ Carlos Sainz: “isto não podia acontecer…”

A ‘sorte’ de Carlos Sainz no Grande Prémio do Bahrein continua. O piloto espanhol chegou à Q2, mas na sua primeira tentativa, quando estava no final da reta da meta, o seu MCL35 bloqueou as rodas traseiras e ficou parado ali, com o piloto a não conseguir fazer mais nada.

Assim, Carlos Sainz vai sair da 15º posição para o Grande Prémio do Bahrein, num circuito onde nunca conseguiu ficar nos pontos, desde a sua estreia em 2015 pela Scuderia Toro Rosso.

No final, à Sky Sports F1, Sainz falou e afirmou: “Não sabemos o que aconteceu. Os travões traseiros bloquearam. Estou muito desapontado. Tínhamos mais um conjunto de macios para a Q3 da qualificação, pois passei bem na Q1. Vamos ter dificuldades na corrida com os médios. Vamos ver o que acontece. Este era o fim de semana onde isto não podia acontecer”, finalizou Sainz.

Depois da entrevista de Sainz, a McLaren revelou a razão da desistência do espanhol: um disco de travão partido.