GP Bahrein F1: Carlos Sainz e o “reality check” da Ferrari | AutoSport

Carlos Sainz está preocupado com a diferença da Ferrari para Red Bull e Aston Martin após a corrida de abertura da temporada. Como dizem os ingleses foi uma “reality check”.

Carlos Sainz e a Ferrari terminaram em quarto a corrida de abertura da temporada no Bahrein, com o espanhol a ficar preocupado com o ritmo da equipa quando comparado com os rivais Red Bull e Aston Martin.

Sainz partiu de 4º na grelha e teve uma corrida solitária nessa posição durante grande parte da corrida, uma vez que não só, não conseguiu manter o ritmo dos Red Bull à sua frente, bem como do companheiro de equipa Charles Leclerc, embora tenha conseguido afastar-se de Lewis Hamilton na primeira fase da corrida.

No entanto, depois de Leclerc se ter retirado, Sainz foi pressionado e não conseguiu manter o mais rápido Aston Martin de Fernando Alonso atrás, por muito tempo, com o seu compatriota a ultrapassá-lo na volta 43.

Ainda assim, Sainz foi capaz de se defender de Hamilton numa batalha tardia pelo quarto lugar, mas quando lhe perguntaram se estava frustrado por não manter o terceiro lugar, respondeu: “Não demasiado. Na verdade, fiquei surpreendido com o tempo que durámos naquela posição”. O espanhol explicou mais tarde: “Pelo teste sabíamos que os Red Bull e o Aston Martin tratam muito mais suavemente os seus pneus, e por isso têm muito melhor ritmo de corrida do que nós, e no final tivemos de nos contentar com o 4º lugar, o que, para ser honesto, não é muito melhor do que poderíamos ter feito hoje.

“É um pouco de ‘banho de realidade’, é onde nós estamos. Apenas desgastamos demasiado os pneus. Assim que me empenhei em defender-me do Fernando, ‘cozinhei’ os pneus e depois foi preciso começar a olhar também para o Lewis. Conseguimos segurá-lo, mas isso dá-nos muito pouca margem para jogarmos na corrida”.

Leclerc retirou-se da corrida na volta 41 com uma suspeita de problema relacionado com a unidade de potência, e embora Sainz admita que os problemas de fiabilidade – que atormentaram a sua campanha de 2022 – são uma preocupação, está muito mais preocupado com o ritmo dos seus rivais: “[Não é ideal a fiabilidade, mas mais do que isso preocupa-me a diferença para Red Bull e o ritmo de corrida da Aston, que neste momento é mais rápida. Não acredito que seja assim em todas as corridas. Mas mostra que neste tipo de pistas onde se ‘precisa’ da traseira, custa-nos muito tempo de corrida.

Há muito trabalho para fazer. Precisamos de baixar a cabeça, fazer os trabalhos de casa, é apenas uma corrida, por isso ainda temos margem de melhoria…”

FOTO Martin Trenkler