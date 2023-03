GP Bahrein F1: Boa luta a três pelos últimos pontos | AutoSport

Pierre Gasly, Alexander Albon e Yuki Tsunoda protagonizaram uma boa discussão pelas últimas posições pontuáveis. O piloto francês da Alpine, com uma corrida completamente diferente da do seu companheiro de equipa, conseguiu uma recuperação muito boa e fez uso do ritmo do A523 principalmente com pneus macios, que tinha sido de certa forma escondido pela estrutura, passando da última posição para o nono posto da classificação no final da prova. Uma excelente primeira corrida pela Alpine e um turno de condução com pneus macios sempre muito rápido.

Atrás de Gasly terminou Alexander Albon, que esteve sempre perto dos dez primeiros e depois deixou Esteban Ocon e Lando Norris para trás. Foi incapaz de manter Gasly, bem mais rápido nos pneus macios, atrás de si, mas defendeu-se muito bem dos ataques de Yuki Tsunoda numa fase tardia da corrida. O piloto japonês da AlphaTauri quis começar o ano nos pontos como fez nos dois últimos anos, mas apesar de uma corrida sólida, não teve argumentos para ultrapassar Albon.

Uma boa corrida destes três pilotos.