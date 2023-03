GP Bahrein F1: Aston Martin bem, mas é a Red Bull que está na frente… | AutoSport

O primeiro dia de treinos livres trouxe-nos uma surpresa inesperada: a Aston Martin.

Embora muito pouco se possa extrapolar para o resto da época – está tudo ainda no seu começo, as equipas a aprender os carros e a tratarem das suas ‘manhas’ – há sempre alguns sinais que se podem ler e para já a notícia é a boa prestação da Aston Martin, que liderou a folha de tempos com Fernando Alonso, mas há dados que indicam que não é a equipa de Silverstone a favorita para vencer este fim de semana, mas sim a Red Bull.

O ritmo de Aston Martin durante os testes de pré-época chamou a atenção de todos, Alonso ligou-se bem ao AMR23, mas o espanhol sabe bem que não é o favorito. Quando lhe perguntaram se ficaria desapontado se não assegurasse a pole position hoje, o espanhol diz que não: “”Não, não de todo. Não estou a pensar assim tão alto”.

Os dados sugerem que a Aston Martin é de momento a terceira equipa porque se acredita que estavam a rodar com menos combustível do que os seus rivais. Quando isso é corrigido – um exercício que não é perfeito – são terceiros, a cerca de 0.42s da frente, o que ainda assim é um salto significativo face a 2022. Mas resta ainda saber se a Ferrari conforma estar na frente da Aston Martin em ritmo de qualificação ou não, pois a haver diferenças entre ambas, são mínimas. E é a Red Bull quem está claramente na frente.

Agora tudo depende das voltas que cada piloto consegue ‘colocar’ e nesse aspeto não nos admiramos que atrás de Max Verstappen fique Fernando Alonso. Mas vamos ver…

Ainda falta o TL3 que pode mudar algo nesta teoria…