GP Bahrein F1: As equipas que melhoraram, ou não, dos testes para a 1ª qualificação do ano

Neste momento já é possível fazer uma correlação do que se passou nos testes do Bahrein, realizados há duas semanas, com a primeira qualificação do ano. A Red Bull tinha deixado boas indicações e confirmou-as na qualificação de ontem. Da Mercedes, percebemos que melhorou o carro dos testes para agora, e por isso não deve demorar muito mais a voltar a fazê-lo.

A McLaren esteve bem nos testes e manteve sensivelmente a mesma performance.

A Ferrari também recuperou um pouco, o mesmo sucedendo com a Alpha Tauri, que também deu um pequeno passo. Alpine melhorou, mas muito pouco, e aqui pode estar somente a ‘mão’ de Alonso e não forçosamente do carro. A sua volta na Q3 foi fantástica, no contexto atual da Alpine. A Alfa Romeo também teve uma performance um pouco acima da ordem em que saiu dos testes.

Já a Aston Martin, piorou. Percebe-se que muito mudou na equipa, mas ver o que andava o RP20 e o que está a fazer este AMR21, a desilusão deve ser grande, para já, na equipa, que apesar de tudo se mantém a um bom nível, alto. Mas a quebra de performance face aos testes foi sensível, ainda que esta seja apenas a primeira qualificação do ano.

A Williams e a Haas estão sensivelmente na mesma, mesmo em relação uma à outra.