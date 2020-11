GP Bahrein F1 após 49 voltas: Hamilton lidera. Verstappen coloca médios

Lewis Hamilton continua a liderar o Grande Prémio do Bahrein. Max Verstappen voltou a parar, pois tinha uma vantagem de cerca de 25s para Sergio Pérez. O holandês colocou os pneus médios e poderá agora distanciar-se do mexicano e até conquistar a volta mais rápida deste Grande Prémio.

Alex Albon continua na quarta posição, mas já sei queixou que “já não tenho pneus traseiros”. O piloto tailandês colocou uma volta depois de Verstappen o composto mais duro e sendo que Lando Norris segue na quinta posição a 15s, se Albon parar pode perder esta posição.

Pierre Gasly continua com os pneus duros com 22 voltas. O piloto da AlphaTauri está agora a tentar segurar Carlos Sainz, que lhe vem a ganhar tempo com pneus mais frescos.

Daniel Ricciardo já se conseguiu afastar do colega de equipa, Esteban Ocon. Ocon é agora décimo, sendo que entre os Renault está Valtteri Bottas, na nona posição.

Fora dos dez primeiros, Charles Leclerc é 11º, com quatro segundos de desvantagem para Ocon. Sebastian Vettel também continua fora dos pontos, na 15º posição. Por fim, na luta pela 16º posição, Kimi Raikkonen tenta ultrapassar Nicholas Latifi.