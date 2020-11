GP Bahrein F1 após 29 voltas: Max Verstappen ao ataque

Na frente da corrida os três primeiros já foram às boxes. Hamilton, o líder da corrida, decidiu colocar os pneus médios, o que pode indicar que o britânico ainda vai fazer mais uma paragem. Atrás dele, Max Verstappen e Sergio Pérez seguem em segundo e terceiro, respetivamente, mas com pneus duros, que podem ir até ao final da corrida. Por agora, já se sabe que Verstappen está ao ataque, após avisar a equipa via mensagem rádio, tendo já reduzido a desvantagem para Hamilton para 5s.

LAP 18 & 19/57



There's a flurry of pit stops including race leader Lewis Hamilton who returns out on track in P3 #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/sxiPPiDysi