GP Bahrein F1 após 19 voltas: Hamilton lidera. Grande luta entre Leclerc e Sainz

O início do Grande Prémio do Bahrein foi algo do ‘outro mundo’. Um incidente grave de Romain Grosjean (CLIQUE AQUI PARA MAIS) atrasou a corrida em mais de uma hora e no reinício Lance Stroll trouxe o Safety-Car durante algumas voltas devido ao seu acidente.

Na frente, Lewis Hamilton está na frente do pelotão, seguido de Max Verstappen. A diferença está em cerca de quatro segundos. Na terceira posição segue Sergio Pérez, que após o acidente de Stroll, é o único Racing Point em pista. Pérez tem Alex Albon atrás de si, a cerca de dois segundos.

Na batalha pelo sétimo lugar, Carlos Sainz levou a melhor sobre Charles Leclerc. O piloto da Ferrari acabou depois por perder posição para Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Entretanto, na volta 17, Daniel Ricciardo parou nas boxes.

First Sainz, then Ricciardo get past Leclerc



Carlos is up to P7 and Danny Ric P8 #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/STEIKRWL9N — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Sebastian Vettel não está a ter a corrida que gostaria. O piloto da Ferrari está na 16º posição, queixando-se no rádio de que “não consigo pilotar este carro”, após contato com Leclerc. Valtteri Bottas é outro piloto a quem o Grande Prémio não está a correr bem. O piloto da Mercedes teve alguns problemas, lutando agora pela 10º posição.

Daniil Kvyat tem uma penalização de 10 segundos, após o contato que colocou de fora Stroll. O russo cumpriu a sua penalização na paragem das boxes.