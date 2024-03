GP Bahrein F1: Alpine começa na cauda do pelotão: “sabemos onde estamos…” | AutoSport

Esteban Ocon disse via rádio à chegada às boxes que “é apenas a primeira prova”, depois de ter feito o 19º tempo, enquanto Pierre Gasly lamentava uma má volta de saída das boxes, cuja tentativa seguinte só lhe permitiu ser 20º. Não era o que a equipa esperava, mas não contavam com o fundo do pelotão. Para Esteban Ocon: “Esperávamos que fosse difícil na qualificação e isso provou ser o caso.

É importante percebermos onde precisamos de melhorar, que é algo que identificámos muito cedo com este carro. Como disse na rádio, tenho fé e confiança na equipa para continuar a progredir. Melhoramos o carro ao longo de todos os testes e de todas as sessões de treinos deste fim de semana, mas não foi suficiente para passar à segunda fase da qualificação. Amanhã será uma corrida longa e penso que estaremos mais perto dos outros do que nas voltas de qualificação. Vamos tentar fazer uma corrida limpa, tentar progredir no pelotão e ver onde vamos ficar”, disse.

Já Pierre Gasly: “Sabíamos que não ia ser um início de época fácil e, claro, é sempre difícil de aceitar quando se sai na Q1. Do meu lado, provavelmente não tirámos o máximo partido de tudo na sessão de hoje. Foi uma volta de saída muito confusa com tráfego e os pneus não estavam numa boa janela para um tempo de volta ótimo. Dito isto, teria sido difícil avançar muito mais. Sabemos onde estamos e a equipa está a esforçar-se ao máximo e a trabalhar excecionalmente para continuar a melhorar o carro.

O mais importante é que nos mantemos unidos como equipa. Para amanhã, muito pode sempre acontecer no dia da corrida. Vamos tentar maximizar tudo o que temos nas nossas mãos e tirar o melhor partido disso. Vamos continuar a esforçar-nos até ao fim”.