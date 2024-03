GP Bahrein F1, Alpine, Bruno Famin: “estamos a fazer o que podemos com o que temos” | AutoSport

Depois do que se viu na qualificação, começando na parte de trás do pelotão, já se calculava que a corrida iria ser ‘longa’ para a dupla da Alpine. Por vezes, depois de um mau teste ou um mau dia de arranque de Grande Prémio as coisas entram nos eixos depois de muitos ‘neurónios queimados’, mas nada disso sucedeu com a Alpine. Começou mal nos testes, esteve mal nos dois primeiros dias e continuou mal na corrida. Depois de partirem em 19º e 20º, os Alpine ficaram em 17ºh e 18º porque Valtteri Bottas e Logan Sargeant tiveram problemas que os atrasou imenso.

A noite de Gasly foi agravada por uma paragem nas boxes muito lenta, pelo que, de certa forma, é encorajador que só tenham chegado a casa com menos uma volta do que os líderes. Na verdade, a equipa utilizou grande parte da corrida como uma sessão de recolha de dados, com muito trabalho a fazer antes da Arábia Saudita se quiserem avançar para um meio do pelotão muito congestionado.

Para Esteban Ocon, 17º: “a corrida foi uma continuação do que vimos na qualificação e, no geral, não foi o fim de semana que queríamos. O mais importante é que fizemos uma corrida limpa e recolhemos dados valiosos que podemos levar para a corrida de Jeddah na próxima semana. Vai ser interessante ver como nos vamos comportar em diferentes traçados e em diferentes condições. Vamos esforçar-nos e concentrar-nos durante a curta pausa entre as corridas e ver onde podemos melhorar. Temos de nos manter concentrados, positivos e continuar na direção certa. Coletivamente, como equipa, temos de manter a cabeça erguida e o pé no chão para a Arábia Saudita.”

Já Pierre Gasly, foi 18º: “Não foi o nosso dia, mas provavelmente foi o que esperávamos. Fiz uma excelente largada, passei alguns carros, mas depois fui apanhado por um caos na Curva 1. Não foi o ideal, mas depois disso, fizemos tudo o que podíamos fazer com o que tínhamos nas mãos. Temos muitas áreas para continuar a melhorar e sei que o trabalho árduo vai continuar nos bastidores. Temos de continuar a dar passos em frente, pois não estamos onde queremos estar neste momento. Na próxima semana é uma pista diferente, uma nova oportunidade e um novo desafio.”

Para Bruno Famin, Diretor de Equipa: “sabíamos que o início da época ia ser difícil e foi o que aconteceu no Bahrein. Dito isto, estamos a fazer tudo o que podemos com o que temos neste momento e vamos continuar a encontrar melhorias e a progredir sempre que estivermos em pista. O mérito é da equipa e dos pilotos pelos seus esforços aqui no Bahrein nas últimas semanas. A união da equipa vai brilhar e o trabalho árduo vai continuar”.