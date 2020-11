GP Bahrein F1, Alex Albon: “Quero estar perto da luta…”

Alex Albon esteve bem na qualificação do Grande Prémio do Bahrein. O piloto tailandês da Red Bull Racing conquistou a quarta posição no circuito em Sakhir, ou seja, ajudou a Red Bull Racing a ficar com a segunda fila da grelha.

No final, Albon explicou à Sky Sports F1: “Há 24 horas não estava bem, mas, honestamente, estava confiante no carro. Apesar de continuar a sentir-me bem no carro, é sempre diferente com um carro novo. Quanto à corrida, estamos a sair na frente, por isso quero estar mais perto da luta”.

Quanto à diferença para o seu colega de equipa, Max Verstappen, Albon explicou: “Temos de encontrar tempo aos poucos e fazer voltas perfeitas para chegar [ao Verstappen]. Não é algo em específico. Ele [Verstappen] está sempre no limite. Ou seja, é a confiança em conseguir levar o carro aos limites”, concluiu Albon.