GP Bahrein F1: Alex Albon explica acidente no TL2

Alex Albon foi ao muro durante a segunda sessão de treinos livres no Grande Prémio do Bahrein. Após a sessão, o piloto tailandês da Red Bull Racing falou sobre o sucedido.

“Estava a correr tudo bem. Mas, é uma daquelas situações. Fiquei surpreendido pela falta de aderência. Foi um acidente estranho, num ângulo estranho”, explicou Albon à Sky Sports F1.

“Quanto tens um pneu no asfalto e outro na parte sintética é assim que a traseira foge. De resto, estive bem no TL1. No TL2 tentei mudar umas coisas, mas não resultou. A pista tem muita aderência e estes protótipos de pneus para 2021 não são muito divertidos de pilotar”, finalizou Albon.