GP Bahrein F1: Alex Albon com novo chassis depois do acidente no TL2

Depois do acidente na segunda sessão de treinos livres, a equipa da Red Bull Racing viu-se obrigada a colocar um novo chassis no RB16 de Alex Albon para o que resta do Grande Prémio do Bahrein.

Albon saiu largo na curva 15, com o piloto tailandês a ‘perder’ o carro e a acabar no muro, com uma pancada violenta, que destruiu bastante o RB16. Depois de verificar o carro, a equipa decidiu também que a célula de segurança seria mudada.

Olha como ficou o carro do albon em detalhes pic.twitter.com/Y5hZEDrTHG November 27, 2020

De recordar que Alex Albon não tem o seu lugar garantido para 2021 com a Red Bull Racing, com rumores a colocarem Sergio Pérez ou Nico Hülkenberg ao lado de Max Verstappen na equipa austríaca.