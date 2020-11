GP Bahrein F1, Alex Albon: “Apesar dos resultados, tenho vindo a melhorar…”

Alex Albon conquistou o seu segundo pódio na Fórmula 1 e a Red Bull Racing voltou a colocar dois pilotos no pódio, desde o Grande Prémio do Japão em 2017. Mas, Albon conquistou a terceira posição após o motor de Sergio Pérez falhar a duas voltas do final do Grande Prémio.

No final, Albon explicou: “Tivemos um pouco de sorte com o que aconteceu ao Sergio, mas considerando a sexta-feira, os rapazes fizeram um grande trabalho. A equipa colocou dois pilotos no pódio, por isso estou contente”.

“Tenho vindo a melhorar corrida após corrida, apesar de os resultados não o mostrarem”, finalizou Albon.