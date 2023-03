GP Bahrein F1: Albon considera AlphaTauri e McLaren rivais diretas | AutoSport

A Williams parece ter feito progressos com o FW45 comparativamente ao desempenho do carro de 2022, tendo dado sinais positivos durante os três dias de testes de pré-temporada, no entanto Alexander Albon considera que a sua equipa ainda está atrasada em relação às restantes, mantendo-se na cauda do pelotão. O piloto da Williams, fazendo uma avaliação ao que viu dos adversários nos testes da semana passada, considera ainda que as rivais diretas na primeira corrida do ano deverão ser a AlphaTauri e McLaren.

“Numa primeira análise aos testes, somos a 10ª equipa mais rápida”, disse Albon no Bahrein. “Trata-se realmente de como melhorarmos durante o ano. Estamos a compreender melhor o carro? Obviamente que ainda não temos um diretor técnico, mas precisamos de ver progressos nas áreas em que nos sentimos limitados em termos de condução. Se virmos progresso, então estamos claramente a caminhar na direção certa. Já demos um passo, mas precisamos de ver mais”.

O piloto da Williams considera que Aston Martin e Alfa Romeo foram as equipas que melhoram mais em relação à temporada passada, com a Alpine a manter o nível de 2022 e por isso aponta que “os nossos rivais diretos, são possivelmente AlphaTauri e McLaren. Ainda penso que estamos um pouco atrasados, mas vamos ver”.

O FW45 mantém ainda uma boa performance em reta, garantiu Alexander Albon, que vê os circuitos de Monza e Spa-Francorchamps como os circuitos onde a sua equipa pode ter os melhores resultados da época, fazendo uso desse ponto forte do carro.