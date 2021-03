GP Bahrein F1, 2020 vs 2021: Bem vinda de novo, Ferrari…

Através do gráfico que pode ver em baixo, que lhe mostra as diferenças entre a qualificação do GP do Bahrein 2020 e 2021, pode ficar a perceber que a Ferrari foi a equipa que mais melhorou. Apesar dos registos serem este ano inferiores a 2020, face à diminuição de apoio aerodinâmico em cerca de 10% nos monolugares, a Scuderia foi quem menos perdeu, portanto foi a que mais recuperou. A Alfa Romeo está em segundo lugar nesta lista. A Mercedes está com um déficit de 2.121s, recuperando menos oito décimos que a Red Bull.