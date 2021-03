GP Bahrein F1: 0,4s separam o segundo pelotão…

Nos últimos 24 meses muito se tem falado do meio do pelotão já que grande parte da competitividade, leia-se equilíbrio, tem acontecido precisamente nesse segundo pelotão atrás da Mercedes, Red Bull e Ferrari, agora, só Mercedes e Red Bull.

O ano passado a luta entre o terceiro e o sétimo lugar foi forte e só se resolveu na última corrida do ano em Abu Dhabi, e agora, depois dos três treinos livres este ano parece termos mais do mesmo: entre a terceira equipa que em teoria está com o melhor ritmo, e a oitava, distam apenas quatro décimos de segundo, o que são muito boas notícias. É lógico que é cedo para se perceber esta questão como sendo definitiva, nesta fase da época, mas estes sinais são encorajadores para o que aí pode vir.

Neste lote cabe a AlphaTauri, Ferrari, McLaren, Alpine, Aston Martin e Alfa Romeo, sendo que as margens são tão curtas que tudo pode mudar. Qualquer uma destas equipas pode colocar carros na Q3, embora este gráfico mostre dados das séries longas de voltas.