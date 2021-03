GP Bahrein de F1, Valtteri Bottas: “Foi decepcionante…”

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) começa o ano em terceiro, quase a 40 segundos da frente, numa corrida que se atrasou também devido a um problema com a roda da frente direita nas boxes, que não queria sair, levando-o a perder cerca de 10 segundos, embora nessa altura já estivesse longe. Verdade seja dita, ao ficar tão longe da frente, o problema que teve não fez a mais pequena diferença, pois terceiro lugar era o melhor, em condições normais, que podia aspirar.

Bottas perdeu cedo o contacto com a batalha pela liderança quando foi ultrapassado pelo Ferrari de Charles Leclerc, logo na primeira volta e passou as primeiras seis voltas em quarto lugar.

Completou o pódio, mas muito distante após uma paragem extra para perseguir com sucesso a volta mais rápida: “Foi dececionante, com certeza. Como equipa, obtivemos bons pontos, mas do meu lado parece que estivemos sempre na defensiva. Depois tive aquele pitstop lento, que me tirou quaisquer oportunidades…” disse Bottas.